У херсонському аеропорту стартувало будівництво сучасної злітно-посадкової смуги

Полосу подовжать до 2600 м та розширять до 60 м.

У Міжнародному аеропорту «Херсон» стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги. Створення сучасної ЗПП, яке відбувається у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», дозволить потенційно підвищити пасажиропотік до 500 тис. пасажирів на рік, повідомила Херсонська ОДА.

Аеропорт було зведено більше ніж 40 років тому. Довжина наявної смуги – 2500 метрів, а ширина - 42 метри. Характеристики діючої ЗПС не відповідають сучасним вимогам авіакомпаній, які використовують літаки категорії D.

У рамках реконструкції плити буде демонтовано, а полосу подовжать до 2600 м та розширять до 60 м.

В даний момент на об’єкті триває фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, демонтаж плит та земляні роботи. Завершити усі роботи планується до кінця поточного року.

Раніше херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, у якій передбачається 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги. «Співфінансування з обласного бюджету складає 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проєктно-кошторисної документації», - додали в ОДА.

Як раніше заявив Президент Володимир Зеленський, цього року одним з напрямків роботи «Великого будівництва» став розвиток регіонального авіасполучення. Загалом планується модернізувати аеропорти у 16 містах України.