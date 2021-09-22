До наглядової ради "Центренерго" увійшов представник Офісу президента

Акціонери ПАТ "Центренерго" обрали нових членів наглядової ради для компанії, до лав яких увійшов представник Офісу президента.

Відповідні збори відбулися 16 вересня, передає "Перший діловий".

За даними видання, очолить наглядову раду голова ОП Андрій Єрмак. Однак, цю інформацію у Фонді держмайна спростували, зазначивши, що до наглядової ради увійде "представник Офісу президента".

Також повідомляється, що до складу ради увійшли такі особи, як Олесь Шевчук, Поліна Андрієнко, Михайло Горбан і Михайло Столітній.

У складі ради залишилися Денис Кудін, Андрій Гота, Олександр Мужель, Валерій Щекатуров і Валерій Безлепкін.

Раніше в пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій повідомили, що Наглядова рада оголосила про проведення конкурсу на посаду директора Фонду енергоефективності. Як зазначили у відомстві, конкурс складатиметься з трьох етапів. Зокрема, - з підготовчого етапу, оцінки та етапи обрання переможця.

Нагадаємо, на початку березня заступника голови Фонду держмайна Дениса Кудіна обрали головою наглядової ради "Центренерго". Раніше Кудін також очолював дирекцію роздрібних продажів ТОВ ВОГ Рітейл.