Рада відклала ліквідацію податкової міліції і запуск БЕБ

Верховна Рада відклала ліквідацію податкової міліції та запуск Бюро економічної безпеки на два місяці.

Про це йдеться у законопроєкті №5851, який підтримали 260 народних депутатів.

Цей законопроєкт повинен був внести зміни до статті 11 закону про валюту і валютні операції, але перед другим читанням у ньому з'явилися не пов'язані правки про перенесення початку роботи БЕБ з 25 вересня на 25 листопада.

Нагадаємо, що закон про створення БЕБ було прийнято у січні 2021 року після багатьох років розмов про необхідність подібного органу.

Фінансову поліцію під назвою "Служба фінансових розслідувань" планували створити ще 2017 року, але реформу зупинив президент Петро Порошенко. Він хотів створити замість цього Національне бюро фінансової безпеки, але Рада цю ідею не підтримала.

У 2019-му нова влада повернулася до ідеї створення фінансової поліції, і навіть прийняла в першому читанні закон про створення Бюро фінансових розслідувань, щоб через кілька місяців його відхилити.

Після цього було прийнято рішення про створення Бюро економічної безпеки.

У травні 2021 року на виконання закону Кабінет міністрів утворив БЕБ як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.