Участь у заході беруть міністри фінансів та соціальної політики.

На youtube-каналі LBTV розпочинається трансляція круглого столу: "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути".

Організатори – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua

Питання до обговорення:

- Яку саме пенсійну систему пропонує керівництво країни? Її переваги та недоліки.

- Що заважає провести повноцінну пенсійну реформу в Україні?

- Яку пенсію отримають сьогоднішні 40-річні?

- Яку пенсійну систему підтримує суспільство? Яку роз’яснювальну роботу треба вести, аби мати підтримку українців під час реформування пенсійної системи?

Учасники заходу:

- Сергій Марченко, міністр фінансів України

- Марина Лазебна, міністр соціальної політики України

- Руслан Магомедов, голова НКЦПФР

- Віталій Ломакович, радник міністра фінансів та засновник GROWFORD Institute

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.