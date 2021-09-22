Марченко: криза солідарної пенсійної системи не означає, що не потрібно платити ЄСВ

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що громадяни України мають продовжувати сплачувати єдиний соціальний внесок, незважаючи на те, що солідарна пенсійна система не зможе забезпечити їм гідну пенсію на старості.

Про це він сказав під час круглого столу "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" в Інституті Горшеніна.

"Солідарна система потребує перекалібровки, але це не значить, що є мотивація не платити ЄСВ", - заявив міністр.

Марченко підкреслив, що ЄСВ і так не платять близько 10 млн економічно активних громадян. Якби не це, пенсійна система, можливо, і не мала б таких перекосів, які є зараз.

"Ми спитали Податкову, скільки у нас громадян, які отримують доходи. Від 15 до 70 років - це десь 29 млн осіб, із них лише 14 млн, які отримують будь-які доходи. Віднімемо заробітчан - 2,5-3 млн, віднімемо безробітних - 2 млн осіб. Виникає питання: а де пропало ще 10 млн економічно активних осіб, які ніде не проходять по базам даних Податкової. Якби ми вивели з тіні більшу частину доходів, можливо, не було б таких суттєвих перекосів з фінансуванням Пенсійного фонду і не була б такою мізерною пенсія", - розказав Марченко.

Втім, підкреслив міністр, основною причиною кризи в пенсійній системі є старіння населення.

"Основна причина - це демографічний тренд: народжуваність менша, а населення похилого віку живе довше. У нас на сьогодні майже 11 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують ЄСВ немає навіть 10 мільйонів - 9,7 млн. Це загрозливий тренд, і він буде тільки погіршуватися", - сказав Марченко.

Марченко підкреслив, що частка населення старшого за 65 років становить близько 25% і постійно зростає.

Міністр додав, що це загальносвітова тенденція, а не проблема виключно України. За прогнозом Світового банку для всіх економік світу до 2050 року дефіцит пенсійних систем становитиме 400 трлн доларів.

Виходом з цієї ситуації в уряді бачать у запровадженні обов'язкового накопичувального рівня. За словами Марченка, на перших порах активнішу роль в накопиченні пенсій відіграватиме держава, щоб створити довіру до системи, а з часом - у 2026-2027 році - громадяни України зможуть самостійно вибирати пенсійні фонди.