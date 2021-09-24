Bitcoin впав майже на 5% після рішення Центробанку Китаю

Найпопулярніша криптовалюта в світі Bitcoin в п'ятницю, 24 вересня, втратила в собівартості майже 5%.

Про це повідомляє Reuters.

За даними торгів, вартість Bitcoin - 42 810 доларів США.

Інші криптовалюта також продемонстрували падіння. Зокрема, вартість ethereum знизилася на 7% до 2 893 доларів США.

Ринок криптовалют негативно відреагував на рішення Центробанку Китаю, який оголосив незаконними всі транзакції з криптовалютою.

Нагадаємо, що в той час, як Китай бореться з криптовалютами, Україна, навпаки, робить кроки до їх легалізації. На початку вересня Верховна Рада ухвалила закон про віртуальні активи, який дозволяє законно розпоряджатися криптовалютою.

Водночас вона не буде засобом платежу на території України, як, наприклад, у Сальвадорі.