У зв’язку з рішенням Угорщини підписати з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України "Оператор ГТС" очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту газу в Угорщину.

Про це заявив голова компанії Сергій Макогон.

"Незважаючи на контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну", - написав він у фейсбуці.

Макогон пояснив, що саме тому технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну та продовження контракту після 2024 року.

"Яскравий приклад політики Кремля щодо України - як тільки з’являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, "Газпром" запускає газ через більш довгі, але власні, транзитні газогони", - наголосив голова компанії "Оператор ГТСУ" .

Нагадаємо, що Угорщина домовилася купувати в Росії щорічно по 4,5 млрд кубометрів газу: 3,5 млрд кубометрів будуть йти в країну через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

Зараз поставки російського газу в Угорщину в основному йдуть зі сторони України (пункт Берегово). За 2020 рік Угорщина імпортувала 8,6 млрд куб. м російського газу.

Україна різко розкритикувала Угорщину через новий газовий контракт з "Газпромом". МЗС повідомило, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, але міністр Дмитро Кулеба на нього не поїде.