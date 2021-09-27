Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєва утретє за місяць відправили у ШІЗО

Незаконно засудженого російським окупаційним режимом у Криму фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Теймура Абдуллаєва втретє за місяць помістили до штрафного ізолятора.

Про це "Кримській солідарності" повідомила дружина політв’язня Аліме Абдуллаєва.

Аліме Абдуллаєва розповіла, що її чоловік й надалі зазнає тиску з боку адміністрації виправної колонії №2 у місті Салават (Башкортостан, Росія). Цього місяця його вже тричі відправляли у штрафний ізолятор за незначні порушення.

Як зазначила дружина політв’язня, після розголосу в ЗМІ про те, що політв'язень Теймур Абдуллаєв 1,5 року провів у ШІЗО, йому поміняли камеру на м'якші СУС (суворі умови утримання). Але зараз засудженого знову помістили у штрафний ізолятор за "неправильне привітання співробітників ФСВП" або "не так одягнену тюремну робу".

Цю інформацію також підтвердила мати політв’язня Діляра Абдуллаєва.

Нагадаємо, у червні 2019 року п'ятеро кримських татар з групи сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" отримали від 12 до 17 років в'язниці. Зокрема, Теймура Абдуллаєва засудили до 17 років суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік 6 місяців, Узеїра Абдуллаєва - на 13 років.

Улітку 2019-го Теймур Абдуллаєв переніс інсульт у російському СІЗО, а нещодавно - перехворів на ковід.

"Хізб ут-Тахрір" - релігійний рух, заборонений у Росії як терористичний, але не заборонений в Україні. У 2016 році російська окупаційна влада почала переслідувати учасників "Хізб ут-Тахрір" у Криму, який є частиною України, але незаконно захоплений Росією. Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.