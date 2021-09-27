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Суд заочно арештував ще 12 російських літаків за рейси в Крим

Загальна кількість арештованих літаків сягнула 236.

Суд заочно арештував ще 12 російських літаків за рейси в Крим
Фото: facebook.com/sip.airport

Український суд заочно арештував ще 12 російських літаків Boeing та Embraer, на яких виконувались рейси в окупований Крим однією з авіакомпаній. Загальна кількість повітряних суден, на які накладено арешти, становить уже 236 одиниць.

Про це повідомила прокуратура АР Крим і м. Севастополя.

Літаки арештували в рамках кримінального провадження, яке розслідують за ч. 1-3 ст.332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію), ст. 291 (порушення чинних правил на транспорті), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон), ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) та ч.1 ст.111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110-2 (фінансування сепаратизму) КК України.

За даними українських органів, не менше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Такі дії є порушенням норм міжнародного права, оскільки ще в березні 2014 року Україна закрила повітряний простір над Кримом.

Паралельно Україна наклала арешт на чотири судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова. Загальна кількість арештованих суден сягнула 55-ти.

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

Іноземні судна з провідних морських держав взагалі не заходять до закритих гаваней півострова, а законодавство порушують переважно судна під прапором Росії, інколи - Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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