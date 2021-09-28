Україні варто продовжити терміни чинної програми з МВФ на 6-9 місяців, - голова НБУ

"Поточна програма закінчується 8 грудня цього року, і важливо визначитись, що далі".

Під час переговорів щодо отримання кредиту за програмою stand-by з Міжнародним валютним фондом Україна буде обговорювати можливість її продовження.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

"З 21 вересня в Україні у віртуальному режимі працює місія МВФ. Національний банк виконав усі структурні маяки закріплені за установою у Меморандумі про співпрацю України з МВФ. Відповідно до початкового графіку наступний транш - 500 млн. спеціальних прав запозичень (англ. special drawing rights, SDR - резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ і існує лише у вигляді записів на банківських рахунках, - LB.ua), що трохи більше $700 млн. Однак за результатами переговорів під час місії сума наступних траншів може бути скоригована", - сказав він.

"Поточна програма закінчується 8 грудня цього року, і важливо визначитись, що далі. Наразі ми проводимо консультації з МВФ та сподіваємось на рішення щодо її продовження на 6-9 місяців. Цей термін обумовлено технічною потребою – саме стільки часу потрібно для того, щоб пройти всі передбачені програмою перегляди.

І вже зараз, домовляючись про продовження поточної програми, Україні потрібно сідати за стіл переговорів з МВФ і обговорювати базові підходи та принципи, на яких будуть будуватися економічні зміни в наступні 3-5 років", - додав Кирило Шевченко.

Голова Нацбанку зазначив, що для України надзвичайно важливо продовжити співпрацю з МВФ, а також висловив сподівання що рішення Виконавчої Ради МВФ буде прийнято впродовж першого тижня листопада.

Нагадаємо, що прем’єр Денис Шмигаль в середині вересня заявив, що, розмір траншу МВФ для України має становити 750 млн доларів.

Чинна 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш у сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020-го, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

В серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються чинної кредитної програми.09:16