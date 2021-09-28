Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням

Побутові споживачі платитимуть кожного місяця 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу.

Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Фото: Телеканал TV5

Кабінет міністрів запланував перехід на нову модель розрахунків за спожитий газ населенням. Вона передбачає, що кожного місяця споживач платитиме 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу, розрахованої відповідно до профілю споживання.

Про це повідомляється в постанові №1011 від 27 вересня, яким уряд затвердив основні напрями діяльності НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік.

Сприяння переходу на нову модель розрахунків є одним з п'яти основних напрямів.

Інші передбачають:

  • створення балансуючих груп для постачальників, які зможуть купувати газ для населення у "Нафтогаза" на рівних умовах на період до 1 травня 2022 року, коли закінчується термін дії річного контракту;
  • постачання природного газу операторам газорозподільних мереж для покриття виробничо-технологічних втрат газу відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл;
  • приведення умов розрахунків у договорах з теплогенеруючими підприємствамами, операторами ГРМ у відповідність з умовами розрахунків побутових споживачів;
  • укладення енергосервісних договорів із споживачами, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів і отримують послуги з централізованого постачання теплової енергії.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Міністерство енергетики заявило про намір повернути єдину платіжку за газ, скасовану рік тому.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також