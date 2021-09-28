Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням

Кабінет міністрів запланував перехід на нову модель розрахунків за спожитий газ населенням. Вона передбачає, що кожного місяця споживач платитиме 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу, розрахованої відповідно до профілю споживання.

Про це повідомляється в постанові №1011 від 27 вересня, яким уряд затвердив основні напрями діяльності НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік.

Сприяння переходу на нову модель розрахунків є одним з п'яти основних напрямів.

Інші передбачають:

створення балансуючих груп для постачальників, які зможуть купувати газ для населення у "Нафтогаза" на рівних умовах на період до 1 травня 2022 року, коли закінчується термін дії річного контракту;

постачання природного газу операторам газорозподільних мереж для покриття виробничо-технологічних втрат газу відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл;

приведення умов розрахунків у договорах з теплогенеруючими підприємствамами, операторами ГРМ у відповідність з умовами розрахунків побутових споживачів;

укладення енергосервісних договорів із споживачами, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів і отримують послуги з централізованого постачання теплової енергії.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Міністерство енергетики заявило про намір повернути єдину платіжку за газ, скасовану рік тому.