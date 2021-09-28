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Кабмін схвалив договір "Нафтогазу" з Оператором ГТС

Кошти планується спрямувати на закупівлю газу.

Кабмін схвалив договір "Нафтогазу" з Оператором ГТС
Фото: Радио Свобода

Кабінет міністрів схвалив договір про компенсацію "Оператором ГТС України" компанії "Укртрансгаз" (входить до Групи "Нафтогаз") коштів за передачу ГТС України, які планується спрямувати на закупівлю газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №1101 від 27 вересня, оприлюднену на сайті уряду.

Після схвалення Кабміном сторони можуть підписувати договір.

За інформацією РБК-Україна, проєкт договору, раніше направлений до Кабміну передбачав, зокрема, виплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суми в 47,9 млрд грн двома траншами - 27 млрд у жовтні і 20,9 млрд - до кінця 2021 року.

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" також заявляли, що розраховують на бронювання європейськими компаніями потужностей української ГТС.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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