Україна запустила перший контейнерний поїзд до Китаю

"Укрзалізниця" сьогодні, 28 вересня, запустила перший в історії незалежної України контейнерний поїзд з експортним вантажем за маршрутом Україна - Китайська Народна Республіка.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд відправився з контейнерного терміналу «ЦТС «Ліски» Укрзалізниці, що у Києві. В його складі - 43 40-футові контейнери з пиломатеріалами. На своєму шляху до міста Сіань поїзд подолає майже 10 тисяч кілометрів через територію чотирьохх країн (Грузія - Азербайджан - Казахстан - Китай). Орієнтовний час у дорозі – 18 діб.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна має великий експортний потенціал і нова команда міністерства активно працює над його розвитком.

"Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами та визначає сучасну логістику. Так, наприклад, в ЄС частка контейнерних перевезень – близько 45%. В Україні ми говоримо лише про 2,5%. Наразі ми не можемо на повну використовувати фактор нашого географічного розташування, адже, фактично, наша залізнична та портова інфраструктура все ще у застарілому стані. Водночас Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема з азійськими країнами – тому оновлення та розбудова інфраструктури для формату «море-залізниця» буде одним із основних завдань «Великого будівництва» у найближчі роки", - зазначив Кубраков.

За словами в.о. голови правління "УЗ" Олександра Камишіна, найоптимальніший транспорт для розвитку торгівельних відносин між Україною та Китаєм - це залізничні контейнерні перевезення.

"У середині вересня ми прийняли з Китаю 50-й контейнерний поїзд з імпортним вантажем. Сьогодні відправляємо перший контейнерний поїзд вже з українським вантажем до Китаю. Плануємо, що такі поїзди стануть регулярними", - зазначив він.

Нагадаємо, 9 червня 2020 року Україна прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю, який подолав відстань 9 тис. км за 15 діб.

Тестовий рейс нового контейнерного поїзда за маршрутом Україна - Грузія - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспійське і Чорне моря) був відправлений 15 січня 2016 року з Чорноморська. Він доїхав до кордону Китаю на 16-й день шляху. В квітні поїзд вирушив назад.

Повідомлялося, що цей маршрут є новим напрямком "Шовкового шляху" і альтернативою, яка дозволить перенаправити вантажопотоки в східному напрямку в обхід території Росії. Він включає поромні переправи Чорного і Каспійських морів (Іллічівськ - Батумі і Алят - Актау-Порт) і покликаний стати конкурентним в порівнянні з традиційним сухопутним маршрутом.