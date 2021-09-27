ВООЗ має намір відновити розслідування походження коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я планує відновити розслідування походження вірусу COVID-19, зібравши команду з 20 вчених для пошуку нових доказів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Wall Street Journal.

Новій групі вчених може бути доручено вивчити, чи з'явився COVID-19 у лабораторії, а також провести ширші дослідження майбутніх вірусних ризиків іх зв'язків з поведінкою людини.

Зазначається, що до команди вчених належать фахівці з лабораторної безпеки та біозахисту, а також експерти в сфері генетики і хвороб тварин.

У ВООЗ наголосили, що нова ініціатива також допоможе прискорити розслідування походження COVID-19, яке ризикує затягтися, оскільки зразки крові ранніх жертв хвороби можуть стати непридатними для використання.

Нове дослідження буде проведено після того, як початкове розслідування ВООЗ показало, що даних, наданих китайськими вченими, недостатньо. Офіційні особи США, зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен, наполягали на тому, щоб генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус відновив розслідування.

Тим часом офіційні особи КНР упродовж кількох місяців заявляли про те, що організація повинна вивчити інші країни, такі як Італія та США. Так, Пекін закликав міжнародну спільноту перевірити роботу лабораторії США на військовій базі в Форт-Детрику (штат Меріленд). Влада Китаю при цьому нагадувала, що влітку 2019 року лабораторію тимчасово закривали через порушення техніки безпеки під час транспортування небезпечних матеріалів.

Нагадаємо, коронавірус почав поширюватись у китайському місті Ухань (провінція Хубей) наприкінці 2019 року. Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, повинна була бути проміжна ланка.

Дуже схожі віруси було знайдено у панголінів, але він заражає також котів і норок, так що переносниками могли бути й вони.

Експерти ВООЗ працювали в Ухані в кінці січня - на початку лютого.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.