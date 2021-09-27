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Ув'язнена білоруська опозиціонерка Колесникова отимала премію імені Вацлава Гавела

Нагороду передали її сестрі.

Ув'язнена білоруська опозиціонерка Колесникова отимала премію імені Вацлава Гавела
Тетяна Хомич та голова ПАРЄ Рік Дамс
Фото: Скріншот відео

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову нагородили Премією імені Вацлава Гавела за права людини.

Про це повідомило видання REFORM.by, трансляція також велася на сайті ПАРЄ.

Нагороду від вмені Марії премію отримала її сестра Тетяна Хомич.

31 серпня комісія з відбору обрала Колесникову до трійки претендентів разом із базованою в Парижі правозахисною організацією "Репортери без кордонів" і правозахисником із Бурунді Жерменом Рукукі.

ПАРЄ назвала Колесникову "однією з трьох жінок-символів білоруської опозиції і боротьби її народу за громадянські та політичні свободи й основні права".

Зазначимо, що в квітні Парламентська асамблея Ради Європи вручила премію імені Вацлава Гавела за права людини правозахисниці, феміністці з Саудівської Аравії Луджейн аль-Газлуль.

Нагадаємо, Колесникова очолювала штаб кандидата в президента Білорусі Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів у 2020 році. Потім входила в президію Координаційної ради, створеної для забезпечення передачі влади.

Її затримали 7 вересня 2020 року. Через два дні було затримано адвоката Максима Знака, який також працював у штабі Бабарика. Колесниковій інкримінували заклики до дій проти національної безпеки (частина 3 статті 361 Кримінального кодексу Білорусі), змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом (ч. 1 ст. 357) і створення екстремістського формування і керівництво ним (ч. 1 ст. 361-1). 

6 вересня Мінський обласний суд засудив Колесникову до 11 років позбавлення волі, а Знака - до 10.

Віктор Бабарико отримав 14 років позбавлення волі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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