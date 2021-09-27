Давид переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Давид переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
В Пекіні все спокійно
В Пекіні все спокійно
“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Німеччина обирає новий парламент, після виборів визначать наступника Меркель (оновлено)
Німеччина обирає новий парламент, після виборів визначать наступника Меркель (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Швейцарії на референдумі проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів

Жіночі пари офіційно зможуть заводити спільних дітей.

У Швейцарії на референдумі проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів
Фото: EPA/UPG

Понад 64% швейцарців на референдумі в неділю, 26 вересня, підтримали легалізацію одностатевих шлюбів на території країни.

Як повідомляє SwissInfo, досі у Швейцарії одностатеві пари могли укладати тільки так зване "зареєстроване партнерство". Щорічно такі соціальні контракти підписували близько 700 пар. Вони дозволяють вибрати собі спільне прізвище, захищати взаємні інтереси в разі розірвання договору оренди житла або при отриманні частки в спадщині або пенсійних накопичень померлого партнера.

З 2018 року учасник одностатевої пари міг також всиновлювати дітей свого партнера.

Можливість укладати шлюб спрощує процедуру натуралізації у випадку, якщо один із партнерів є іноземцем, а жіночим парам відкриває доступ до донорства сперми. Обидві жінки з юридичної точки зору будуть визнаватися матерями. Сурогатне материнство чи донорство яйцеклітин у Швейцарії залишається під забороною, тому чоловічі сімейні пари такої можливості не матимуть.

Фото: swissinfo.ch

Нагадаємо, що в Україні одностатеві шлюби заборонені, а будь-які інші форми союзів для одностатевих пар законодавством не передбачені.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також