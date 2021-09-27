У Швейцарії на референдумі проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів

Понад 64% швейцарців на референдумі в неділю, 26 вересня, підтримали легалізацію одностатевих шлюбів на території країни.

Як повідомляє SwissInfo, досі у Швейцарії одностатеві пари могли укладати тільки так зване "зареєстроване партнерство". Щорічно такі соціальні контракти підписували близько 700 пар. Вони дозволяють вибрати собі спільне прізвище, захищати взаємні інтереси в разі розірвання договору оренди житла або при отриманні частки в спадщині або пенсійних накопичень померлого партнера.

З 2018 року учасник одностатевої пари міг також всиновлювати дітей свого партнера.

Можливість укладати шлюб спрощує процедуру натуралізації у випадку, якщо один із партнерів є іноземцем, а жіночим парам відкриває доступ до донорства сперми. Обидві жінки з юридичної точки зору будуть визнаватися матерями. Сурогатне материнство чи донорство яйцеклітин у Швейцарії залишається під забороною, тому чоловічі сімейні пари такої можливості не матимуть.

Фото: swissinfo.ch

Нагадаємо, що в Україні одностатеві шлюби заборонені, а будь-які інші форми союзів для одностатевих пар законодавством не передбачені.