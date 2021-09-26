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Виверження вулкану на Канарах знищило майже 500 будинків, загалом евакуйовано 6 тисяч людей

Аеропорт острова Ла-Пальма відновив роботу, але рейси ще не виконуються.

Виверження вулкану на Канарах знищило майже 500 будинків, загалом евакуйовано 6 тисяч людей
Фото: ЕРА/UPG

Аеропорт острова Ла-Пальма, що входить до Канарського архіпелагу, який призупиняв роботу через посилення виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомив про відновлення роботи.

Про це пише elpais.com та reuters.com.

Однак рейси, заплановані на цю неділю, все ще не виконуються, оскільки вулкан продовжує викидати попіл в атмосферу. Переміщаючись у нижчі райони, магма також змила 16,9 км дороги.

Лава вкрила 206 гектарів території острову, а попіл від виверження вулкана – понад 1300 гектарів.

Виверження зруйнувало 449 будинків та пошкодило 45. З острова загалом евакуювали близько 6 тисяч людей.

“У суботу було виявлено відкриття нового джерела виверження і частковий розрив головного конуса, в результаті чого новий потік лави, більш швидший, потік по першому”, – йдеться у повідомленні іспанського ЗМІ.

Наразі невідомо про смертельні випадки або серйозні травми, але близько 15% економічно важливого для острова врожаю бананів може опинитися під загрозою, що призведе атвоматично до втрати тисячі робочих місць.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Вулкан Кумбре-В'єха спав 50 років, а його виверження розпочалося 19 вересня. Водночас йому передували понад 20 тисячі дрібних землетрусів, що розпочалися 11 вересня і ознаменували його наближення.

Нагадаємо, у серпні на італійському острові Сицилія сталося виверження вулкана Етна, в результаті чого вулиці міста Цафферана-Етнеа вкрило шаром попелу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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