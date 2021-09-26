Аеропорт острова Ла-Пальма відновив роботу, але рейси ще не виконуються.

Аеропорт острова Ла-Пальма, що входить до Канарського архіпелагу, який призупиняв роботу через посилення виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомив про відновлення роботи.

Про це пише elpais.com та reuters.com.

Однак рейси, заплановані на цю неділю, все ще не виконуються, оскільки вулкан продовжує викидати попіл в атмосферу. Переміщаючись у нижчі райони, магма також змила 16,9 км дороги.

Hilo (1/3):



📢El #aeropuerto de #LaPalma recupera la operatividad. Tras el avance en las labores de limpieza de la ceniza, ya se puede operar con aprobación previa del plan de vuelo por parte de @enaire.



✋La prioridad es garantizar la seguridad.#SafetyFirst pic.twitter.com/cHCe2aK7VA — Aena (@aena) September 26, 2021

Лава вкрила 206 гектарів території острову, а попіл від виверження вулкана – понад 1300 гектарів.

Виверження зруйнувало 449 будинків та пошкодило 45. З острова загалом евакуювали близько 6 тисяч людей.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 6th monitoring product for #LaPalma🇪🇸 using the 1st cloudless optical image acquired since the eruption started



It enables to refine damage grading & to identify areas affected by the ashfall which covers 1,314 ha pic.twitter.com/MBIGpJGdEt — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 26, 2021

“У суботу було виявлено відкриття нового джерела виверження і частковий розрив головного конуса, в результаті чого новий потік лави, більш швидший, потік по першому”, – йдеться у повідомленні іспанського ЗМІ.

Este mediodía se están registrando muchas explosiones intensas en el cono principal del volcán, las ventanas a punto de reventar. El vídeo lo he tomado en la parroquía La Sagrada Familia de El Paso, a unos tres kilómetros del cráter. Ahora hemos tenido otra mucho más fuerte 😟 pic.twitter.com/McwfFQIzts — Javier Salas (@javisalas) September 24, 2021

Наразі невідомо про смертельні випадки або серйозні травми, але близько 15% економічно важливого для острова врожаю бананів може опинитися під загрозою, що призведе атвоматично до втрати тисячі робочих місць.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Вулкан Кумбре-В'єха спав 50 років, а його виверження розпочалося 19 вересня. Водночас йому передували понад 20 тисячі дрібних землетрусів, що розпочалися 11 вересня і ознаменували його наближення.

Нагадаємо, у серпні на італійському острові Сицилія сталося виверження вулкана Етна, в результаті чого вулиці міста Цафферана-Етнеа вкрило шаром попелу.