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Генсек ООН закликав світ відмовитися від ядерної зброї

Наразі в усьому світі зберігаються майже 14 тис. одиниць ядерних зарядів. 

Генсек ООН закликав світ відмовитися від ядерної зброї
Антониу Гутерреш
Фото: EPA/UPG

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав країни світу позбутися наявних ядерних арсеналів.

Про це він написав у Twitter.

"Майже 14 тис. одиниць ядерних зарядів зберігаються в усьому світі. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного винищення. Настав час "підняти хмару ядерного конфлікту" задля добра, прибрати ядерну зброю з нашого світу та розпочати нову еру довіри та миру", - написав генсек ООН.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія і США разом володіють понад 90% світової ядерної зброї.

Сьогодні, 26 вересня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Відповідну Резолюцію ухвалила Генасамблея ООН у грудні 2013 року.

Нагадаємо, напередодні Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) попередив про загрозу голоду в Афганістані.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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