Генсек ООН закликав світ відмовитися від ядерної зброї

Наразі в усьому світі зберігаються майже 14 тис. одиниць ядерних зарядів.

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав країни світу позбутися наявних ядерних арсеналів.

Про це він написав у Twitter.

"Майже 14 тис. одиниць ядерних зарядів зберігаються в усьому світі. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного винищення. Настав час "підняти хмару ядерного конфлікту" задля добра, прибрати ядерну зброю з нашого світу та розпочати нову еру довіри та миру", - написав генсек ООН.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.



Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.



Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace. — António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія і США разом володіють понад 90% світової ядерної зброї.

Сьогодні, 26 вересня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Відповідну Резолюцію ухвалила Генасамблея ООН у грудні 2013 року.

Нагадаємо, напередодні Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) попередив про загрозу голоду в Афганістані.