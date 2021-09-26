Ізраїльські сили вбили чотирьох палестинців під час рейду на Західному березі

Їзраїль почав “операцію проти терористів ХАМАСу, які готувалися до неминучих терористичних атак”.

Їзраїльські сили в неділю, 26 вересня вбили щонайменше чотирьох палестинців під час рейду на Західному березі з метою захоплення членів терористичної організації ХАМАС.

Про це пише reuters.com з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Палестини.

За інформацією чиновників, трьох палестинців вбили у селі Бідду на Західному березі, на північний захід від Єрусалиму, ще одного – у Бурквіні, селі недалеко від палестинського міста Дженін.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що ізраїльські сили “почали операцію проти терористів ХАМАСу, які готувалися до неминучих терористичних атак”.

Він не згадав про жертви, а офіційний представник ізраїльських військових не прокоментував рейд.

"Ізраїльська влада давно висловлює занепокоєння через те, що ХАМАС, який керує сектором Газа, має намір зміцнитися на Західному березі і кинути виклик своєму супернику – Палестинській автономії, яку підтримує Захід", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня Ізраїль завдав ударів по цілях у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл. Жодне палестинське угрупування поки не взяло на себе відповідальність за ракети, однак Ізраїль покладає її на ХАМАС.

Напруження між Ізраїлем і ХАМАС зросло на тлі втечі з ізраїльської в'язниці шістьох палестинських ув'язнених. Вони викопали тунель ложкою і втекли через каналізацію. Чотирьох із них затримали, на що палестинські бойовики відповіли осбтрілом. Пошуки ще двох тривають.

Крім того, сторони зіткнулися з труднощами в процесі довготривалого перемир'я, укладеного за посередництва Єгипту. Ізраїль і Палестина не можуть домовитися про систему відновлення катарських виплат родинам з Гази. Ізраїль вимагає гарантій, що ХАМАС не буде спрямовувати кошти на військові потреби.