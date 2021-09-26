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Ізраїльські сили вбили чотирьох палестинців під час рейду на Західному березі

Їзраїль почав “операцію проти терористів ХАМАСу, які готувалися до неминучих терористичних атак”.

Ізраїльські сили вбили чотирьох палестинців під час рейду на Західному березі
Фото: ЕРА/UPG

Їзраїльські сили в неділю, 26 вересня вбили щонайменше чотирьох палестинців під час рейду на Західному березі з метою захоплення членів терористичної організації ХАМАС.

Про це пише reuters.com з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Палестини.

За інформацією чиновників, трьох палестинців вбили у селі Бідду на Західному березі, на північний захід від Єрусалиму, ще одного – у Бурквіні, селі недалеко від палестинського міста Дженін.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що ізраїльські сили “почали операцію проти терористів ХАМАСу, які готувалися до неминучих терористичних атак”.

Він не згадав про жертви, а офіційний представник ізраїльських військових не прокоментував рейд.

"Ізраїльська влада давно висловлює занепокоєння через те, що ХАМАС, який керує сектором Газа, має намір зміцнитися на Західному березі і кинути виклик своєму супернику – Палестинській автономії, яку підтримує Захід", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня Ізраїль завдав ударів по цілях у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл. Жодне палестинське угрупування поки не взяло на себе відповідальність за ракети, однак Ізраїль покладає її на ХАМАС.

Напруження між Ізраїлем і ХАМАС зросло на тлі втечі з ізраїльської в'язниці шістьох палестинських ув'язнених. Вони викопали тунель ложкою і втекли через каналізацію. Чотирьох із них затримали, на що палестинські бойовики відповіли осбтрілом. Пошуки ще двох тривають.

Крім того, сторони зіткнулися з труднощами в процесі довготривалого перемир'я, укладеного за посередництва Єгипту. Ізраїль і Палестина не можуть домовитися про систему відновлення катарських виплат родинам з Гази. Ізраїль вимагає гарантій, що ХАМАС не буде спрямовувати кошти на військові потреби. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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