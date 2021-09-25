Зеленський запросив президента Єгипту в Україну

Україна активізує співпрацю з найбільшим торговим партнером у Африці.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 25 вересня, провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

На сайті Офісу президента повідомляється, що Єгипет є головним торговельним партнером України в Африці, і розмова стосувалась розвитку відносин та збільшення українського експорту.

Зеленський домовився з Ас-Сісі про проведення найближчим часом засідання міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва і переговорів на рівні міністрів закордонних справ.

Президент також запросив єгипетського колегу відвідати Україну з візитом.

Ас-Сісі розказав Зеленському, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в Єгипті, а Зеленський подякував йому за створення україномовної гарячої лінії.

Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співробітництва в космічній галузі.

Зеленський також розказав президенту Єгипту про результати проведення установчого саміту Кримської платформи.

Нагадаємо, що кілька днів тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Нью-Йорку провів перші за три роки переговори глав МЗС України та Єгипту, а у липні Єгипет вперше взяв участь у навчаннях Sea Breeze.