Українська мова стала обов'язковою для готелів у Єгипті

Українські аудіогіди також будуть у всіх нових музеях країни.

Українська мова стала обов'язковою для єгипетських готелів, де мешкають мандрівники з України.

Про це заявив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед аль-Анані, передає 5 канал.

Уряд дав розпорядження працівникам туристичної галузі, аби українською, наприклад, дублювати інформаційні матеріали в готелях. Також Єгипет зацікавлений в українськомовному персоналі. І вже незабаром запрацює туристична гаряча лінія, де теж використовуватимуть українську, пообіцяли в єгипетському уряді.

"Я був в Україні з офіційним візитом. І це було перше прохання, яке я отримав. Туристи люблять, коли вони отримують послуги українською мовою в готелях, до яких приїздять. Після мого повернення ми попросили готелі використовувати українську всюди, де це можливо. Зараз також Єгипетська агенція з промоції туризму робить гарячу лінію для мандрівників, де буде українська мова. І вона запрацює дуже скоро. Українці зможуть телефонувати і спілкуватися рідною мовою вже незабаром", – повідомив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.

Також міністр повідомив, що в усіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я запитав в українського посольства варіант оформлення аудіогіда через QR-код, який можна буде завантажувати та прослуховувати", - сказав аль-Анані.

Міністр додав, що торік було відкрито нові історичні музеї у найпопулярніших місцях відпочинку українців - Шарм-ель-Шейху та Хургаді, а до цього - Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. В найближчих планах - створення 20 нових, плюс щорічне оновлення 20% наявних музеїв. Усі вони матимуть українські аудіогіди.

Нагадаємо, торік у вересні перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Сполучених Штатів Америки ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку “культурна дипломатія”.