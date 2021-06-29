Група із шести осіб, до якої входили військові та цивільні особи, організувала вивезення нафтопродуктів із військової частини, дислокованої на Київщині. Пальне збували на автозаправних станціях.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Зловмисники вивозили з території частини нафтопродукти, а саме дизпаливо та бензин, і збували його через АЗС Васильківського та Білоцерківського районів. За період своєї злочинної діяльності встигли вивезти з військової частини понад 80 тонн пального, яке повинно було використовуватись для забезпечення військової техніки в зоні проведення ООС. Відповідно до висновку експертного дослідження сума завданих збитків становить майже 1,8 млн грн", - сказано в повідомленні.

15 травня минулого року правоохоронці затримали організатора угруповання та його спільників і повідомили їм про підозри. В ході слідства були зібрані докази причетності ще одного учасника угруповання до вчинення злочину. 27 травня 2021 року на підставі отриманих доказів полковнику ЗСУ слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Києві, повідомили про підозру.

Також встановлено, що один із зловмисників, застосовуючи фізичне насильство до одного із колишніх своїх партнерів, вимагав від нього 730 тисяч гривень - частку з продажу пального.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно шести осіб за погодженням із Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Раніше повідомляли, що СБУ викрила військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї з частини.