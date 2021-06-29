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Екологи визнали стан Дніпра катастрофічним

Дослідження виявили понад 160 забруднювачів, зокрема гербіциди, важкі метали та отрутохімікати.

Екологи визнали стан Дніпра катастрофічним
Фото: newsfiber.com

У поверхневих водах річкового басейну Дніпра виявлено 161 забруднювач, зокрема, гербіцид атразин, метали кадмій і нікель. Це загрожує здоров’ю населення України та може спричинити екологічну катастрофу.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати за результатами аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.

Дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовується у парфумерії, - синтетичного мускусу, важких металів: цинку та міді, а також ртуті.

Крім того, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби. Ситуація також погіршується обмілінням річки, яке відбувається внаслідок відсутності днопоглиблювальних робіт, які здійснювались при використанні річки як транспортної артерії.

"Таким чином, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний", - констатується у повідомленні.

На оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води протягом 4 років спрямували лише 4,2 млн грн. За ці кошти провели моніторинг стану навколишнього середовища та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту.

Водночас, використання басейну річки за 2017-2020 роки принесло понад 100 млрд грн до держбюджету.

Щорічний обсяг водозабору з басейну річки складає 7,4 млрд куб. м, або 78,7% забору води з поверхневих водних об’єктів України.

Якщо екологічна ситуація в басейні річки не поліпшиться, виникне необхідність її повного очищення, а це - значні навантаження на держбюджет. Витрати можуть бути у понад 2 тис. разів більші за передбачені видатки з бюджету.

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