Яйце попало президенту Франції в плече. Він не впав.

У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйцем, коли він відвідував виставку Eurexpo в Ліоні. Як повідомляє Lyon Mag, нападник перед кидком викрикнув "Хай живе революція".

Яйце попало Макрону в плече, не розбившись.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

20-річного чоловіка, який кинув яйце, негайно затримала охорона президента. За даними видання, Макрон висловив бажання поспілкуватися з нападником, щоб з'ясувати його мотиви.

8 червня під час поїздки Макрона в департамент Дром 28-річний Демієн Тарел дав президенту ляпаса. Його засудили за це до чотирьох місяців позбавлення волі за напад на посадову особу.

Нагадаємо, 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк кинув яйце в політика. Янукович впав і зрештою потрапив у лікарню. Його противники відразу підняли його на сміх, а прихильники пояснювали, що в лідера Партії регіонів попав важкий предмет.

Тепер Романюк працює топменеджером в "Укрзалізниці", а Янукович втік до Росії.