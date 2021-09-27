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В Макрона кинули яйцем під час відвідування виставки у Ліоні

Яйце попало президенту Франції в плече. Він не впав.

У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйцем, коли він відвідував виставку Eurexpo в Ліоні. Як повідомляє Lyon Mag, нападник перед кидком викрикнув "Хай живе революція".

Яйце попало Макрону в плече, не розбившись.

20-річного чоловіка, який кинув яйце, негайно затримала охорона президента. За даними видання, Макрон висловив бажання поспілкуватися з нападником, щоб з'ясувати його мотиви.

8 червня під час поїздки Макрона в департамент Дром 28-річний Демієн Тарел дав президенту ляпаса. Його засудили за це до чотирьох місяців позбавлення волі за напад на посадову особу.

Нагадаємо, 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк кинув яйце в політика. Янукович впав і зрештою потрапив у лікарню. Його противники відразу підняли його на сміх, а прихильники пояснювали, що в лідера Партії регіонів попав важкий предмет.

Тепер Романюк працює топменеджером в "Укрзалізниці", а Янукович втік до Росії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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