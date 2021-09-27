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​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року

Швидше за все, люди будуть змушені вакцинуватися щороку.

​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
Фото: EPA/UPG

Директор Pfizer Альберт Бурла впевнений, що повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу відбудеться упродовж року.

Про це він розповів розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNBC.

Він наголосив, що повернення до нормального життя можливе з певними застереженнями. Так, швидше за все, люди будуть змушені робити щорічні щеплення від ковіду.

"Я думаю, що упродовж року ми зможемо повернутися до нормального життя. Це не означає, що штами більше не будуть зʼявлятися... І я не думаю, що це означає, що ми зможемо жити без щеплень", - пояснив Бурла.

"У нас будуть вакцини, яких вистачить як мінімум на рік, і я думаю, що найбільш вірогідним сценарієм буде щорічна вакцинація, але насправді ми не знаємо, нам потрібно почекати та подивитися дані", - додав він.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році. За його словами, до того часу вакцинація стане доступною навіть для немовлят. Бансель також вважає, що невдовзі всі люди перехворіють на ковід.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що пандемія може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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