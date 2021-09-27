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За добу в Україні зафіксували 3007 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 1 478 осіб.

За добу в Україні зафіксували 3007 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 26 вересня, в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема 286 дітей та 32 медпрацівника.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 478 осіб; летальних випадків – 94; одужало – 952 особи.

За добу протестовано: методом ПЛР – 13 202 особи, методом ІФА – 2 688 осіб, експрестестами – 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 395 404 особи, одужало – 2 245 144. Від ускладнень захворювання померли 55 720 людей.

Всього було здійснено 12 710 080 ПЛР-тестувань .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, у 5 областях - Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській та Черкаській - наразі встановлено помаранчевий рівень епіднебезпеки через поширення коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що Україна може скасувати карантин вже весною 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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