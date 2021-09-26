Давід переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Давід переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Російські літаки вкотре порушили межі зони навчань українських військових
Російські літаки вкотре порушили межі зони навчань українських військових
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
Замах на Шефіра вчинив професіонал, при цьому він був не один, - заступник голови МВС
Замах на Шефіра вчинив професіонал, при цьому він був не один, - заступник голови МВС
"Мотор Січ" та турецький виробник Bayraktar підписали угоду про співпрацю
"Мотор Січ" та турецький виробник Bayraktar підписали угоду про співпрацю
У Казахстані бойовик "ЛНР", який заборгував велику суму, розстріляв з рушниці п'ять людей
У Казахстані бойовик "ЛНР", який заборгував велику суму, розстріляв з рушниці п'ять людей
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
В Пекіні все спокійно
В Пекіні все спокійно
ГоловнаСвіт

Литва передасть Україні військового спорядження на понад 677 тис. євро

Україна отримає 490 бронежилетів і стільки ж балістичних поясів.

Литва передасть Україні військового спорядження на понад 677 тис. євро
Фото: president.gov.ua

Влада Литви має намір передати українській армії бронежилети та балістичні пояси на суму понад 677 тисяч євро. Відповідний урядовий проєкт вже підготувало Міноборони Литви.

Про це повідомляє Klaipeda.

За його словами, українській армії буде передано 490 бронежилетів на суму понад 617 тисяч євро і стільки ж балістичних поясів на понад 59 тисяч євро.

Пропозиція надійшла у відповідь на прохання уряду України підтримати його війська в боротьбі з російськими збройними формуваннями на сході країни.

Зазначається, що раніше Литва вже передавала українській армії боєприпаси, зброю і спорядження.

Нагадаємо, що в ході перемовин на початку серпня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден досягли кількох угод, зокрема щодо поглиблення співпраці в оборонній сфері. Також Сполучені Штати разом з Україною домагатимуться звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на території окремих районів Донбасу та в Криму.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також