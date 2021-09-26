Литва передасть Україні військового спорядження на понад 677 тис. євро

Влада Литви має намір передати українській армії бронежилети та балістичні пояси на суму понад 677 тисяч євро. Відповідний урядовий проєкт вже підготувало Міноборони Литви.

Про це повідомляє Klaipeda.

За його словами, українській армії буде передано 490 бронежилетів на суму понад 617 тисяч євро і стільки ж балістичних поясів на понад 59 тисяч євро.

Пропозиція надійшла у відповідь на прохання уряду України підтримати його війська в боротьбі з російськими збройними формуваннями на сході країни.

Зазначається, що раніше Литва вже передавала українській армії боєприпаси, зброю і спорядження.

Нагадаємо, що в ході перемовин на початку серпня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден досягли кількох угод, зокрема щодо поглиблення співпраці в оборонній сфері. Також Сполучені Штати разом з Україною домагатимуться звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на території окремих районів Донбасу та в Криму.