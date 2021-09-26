На Донбасі підірвався український військовий, ще один отримав осколкове поранення

Від початку неділі, 26 вересня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Ще один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Його госпіталізували, стан здоров’я воїна – середньої важкості.

Нагадаємо, впродовж суботи, 25 вересня окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

У п’ятницю, 24 вересня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що загроза повномасштабного вторгнення російських військ в Україну залишається, незважаючи на закінчення військових навчань "Захід-2021".