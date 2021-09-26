На Кіровоградщині у ДТП загинув чоловік

У місті Долинська Кіровоградської області у ДТП потрапив легковий автомобіль “Audi”.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Внаслідок аварії загинув пасажир легковика, водій та жінка, що перебувала в автомобілі, отримали забої і травми.

“Рятувальники 20-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Долинська, що прибули на місце події, за допомогою пневмоінструменту деблокували тіло загиблого, поставили авто на колеса та відбуксирували з проїжджої частини вулиці”, – йдеться у повідомленні.

Причина ДТП не зазначається.

Нагадаємо, у Дніпрі на проспекті Гагаріна легковик “Mitsubishi Еvolution” виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі сміттєвозом “МАЗ”. Загинула 20-річна дівчина.