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На виборах у другому найбільшому місті Австрії перемогли комуністи

Посаду мера Граца вперше в історії обійме жінка.

На виборах у другому найбільшому місті Австрії перемогли комуністи
Ельке Кар
Фото: EPA/UPG

Комуністична партія Австрії вийшла на перше місце на місцевих виборах у Граці - другому найбільшому місті країни. Кандидатка від КПА Ельке Кар набрала 29,1% голосів, кандидат від консерваторів чинний мер Зігфрід Нагль - 25,7%.

Перше місце на виборах в Граці стало несподіваним навіть для самої кандидатки від партії комуністів,

повідомляє видання Timpul.

Правоцентристська Австрійська народна партія, яку представляє і канцлер Австрії Себастьян Курц, втратила 12,1%. Зігфрід Нагль від консерваторів, який був мером Граца останні 18 років, заявив про відставку.

Посаду мера Граца вперше в історії обійме жінка - лідерка комуністів Ельке Кар.

Разом із крайніми правими і "зеленими", які на цьогорічних виборах отримали "історичну" перемогу, КПА входила в попередню муніципальну команду, яку очолювали консерватор. Партія комуністів мала двох заступників, які відповідають за транспорт, охорону здоров'я та соціальні питання.

Наразі КПА не уточнила, з якими партіями має намір сформувати коаліцію для управління містом.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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