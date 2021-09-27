На виборах у другому найбільшому місті Австрії перемогли комуністи

Комуністична партія Австрії вийшла на перше місце на місцевих виборах у Граці - другому найбільшому місті країни. Кандидатка від КПА Ельке Кар набрала 29,1% голосів, кандидат від консерваторів чинний мер Зігфрід Нагль - 25,7%.

Перше місце на виборах в Граці стало несподіваним навіть для самої кандидатки від партії комуністів,

повідомляє видання Timpul.

Правоцентристська Австрійська народна партія, яку представляє і канцлер Австрії Себастьян Курц, втратила 12,1%. Зігфрід Нагль від консерваторів, який був мером Граца останні 18 років, заявив про відставку.

Посаду мера Граца вперше в історії обійме жінка - лідерка комуністів Ельке Кар.

Разом із крайніми правими і "зеленими", які на цьогорічних виборах отримали "історичну" перемогу, КПА входила в попередню муніципальну команду, яку очолювали консерватор. Партія комуністів мала двох заступників, які відповідають за транспорт, охорону здоров'я та соціальні питання.

Наразі КПА не уточнила, з якими партіями має намір сформувати коаліцію для управління містом.