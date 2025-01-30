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На заводі з виробництва боєприпасів у Іспанії стався вибух, є поранені

Завод належить дочірньому підприємству німецького концерну Rheinmetall.

На заводі з виробництва боєприпасів у Іспанії стався вибух, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Іспанії на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух, поранення отримали шестеро людей. Завод належить дочірньому підприємству німецького промислового концерну Rheinmetall.

Про це повідомляє Barron's з посиланням на AFP.

Рятувальники надали допомогу шістьом чоловікам у віці від 30 до 52 років. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема черепно-мозкові травми, опіки та пошкодження внаслідок вдихання диму.

П'ятеро з них були доставлені до лікарень Мурсії, шостому постраждалому надали допомогу на місці.

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Після вибуху пожежники ліквідували два осередки загоряння.

Завод, на якому стався вибух, спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів і снарядів середнього калібру. Також на ньому виробляють ракетні двигуни.

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