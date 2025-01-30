На заводі з виробництва боєприпасів у Іспанії стався вибух, є поранені

В Іспанії на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух, поранення отримали шестеро людей. Завод належить дочірньому підприємству німецького промислового концерну Rheinmetall.

Про це повідомляє Barron's з посиланням на AFP.

Рятувальники надали допомогу шістьом чоловікам у віці від 30 до 52 років. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема черепно-мозкові травми, опіки та пошкодження внаслідок вдихання диму.

П'ятеро з них були доставлені до лікарень Мурсії, шостому постраждалому надали допомогу на місці.

Після вибуху пожежники ліквідували два осередки загоряння.

Завод, на якому стався вибух, спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів і снарядів середнього калібру. Також на ньому виробляють ракетні двигуни.