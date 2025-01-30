Крім того, на супутникових знімках видно, що протягом декількох тижнів російське обладнання вивозиться і з авіабази Хмеймім.

Королівський флот опублікував зображення Sparta II (у центрі), коли він рухався міжнародними водами наприкінці грудня, перш ніж

На супутникових знімках, опублікованих Planet Labs 29 січня, видно, що більшої частини обладнання в сирійському порту Тартус більше немає. Перед тим російські кораблі покинули Тартус.

Про це повідомляє BBC.

“Після падіння режиму Асада у грудні на кадрах, достовірність яких було підтверджено, було видно, як колони російського транспорту рухалися на північ у бік порту. Знімки із супутників невдовзі показали, що там, у Тартусі, зберігалося військове обладнання”, - йдеться у повідомленні.

BBC зазначає, що виведення російської техніки сталося на тлі переговорів Кремля з новою владою у Дамаску. Вони відбулися після повідомлень про те, що перехідний уряд Сирії розірвав договір з Росією про оренду порту. Втім, представники уряду не стали підтверджувати BBC , чи було ухвалено остаточне рішення.

Хоча останніми роками Тартусбув ключовою базою для Росії у Середземному морі, військових кораблів, які раніше стояли в порту, після падіння режиму Асада не було видно на супутникових знімках.

Фото: Planet Labs PBC Знімок від 13 січня

Фото: Planet Labs PBC Знімок від 29 січня

Крім того, на супутникових знімках видно, що протягом декількох тижнів російське обладнання вивозиться і з авіабази Хмеймім, яка знаходиться неподалік.

Видання повідомляє, що судна "Спарта" і "Спарта II" пришвартувалися в порту Тартуса 21 і 22 січня. Обидва судна належать ТОВ “Оборонлогістика” (судноплавна компанія, що працює на російське Міноборони) і перебувають під санкціями США. За даними України, ці судна зайняті перевезенням російського озброєння.

"Спарта II" залишила порт Тартуса в понеділок. На супутникових знімках видно, що в порту більше немає великої кількості раніше припаркованої там військової техніки.

Фото: Planet Labs PBC Знімок від 27 січня

Фото: Planet Labs PBC Знімок від 29 січня

29 січня на супутникових знімках стало видно, що ще одне судно, яке експерти ідентифікували як “Спарта”, залишило порт. Зі знімків можна зробити висновок, що велика кількість контейнерів, які стояли в порту, вивезли.

Транспондери обидвох суден переважно були відключені, хоча Міжнародна морська організація вимагає, щоб усі судна місткістю понад 300 тонн постійно транслювали свій сигнал, за винятком низки особливих ситуацій. Згідно з НАТО, відключення сигналу також може означати, що судно намагається “приховати незаконну діяльність”.

Наразі невідомо, куди саме прямують ці судна, але можна припустити, що вони можуть рухатися у бік Лівії. Там Росія вже має значну військову присутність для підтримки генерала Халіфи Хафтара, що базується в Тобруку. Втім, судна можуть прямувати до Росії і потім з великою ймовірністю військове обладнання може опинитися на лінії фронту в Україні.