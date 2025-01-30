Президент Панами виключив обговорення з держсекретарем США контролю над Панамським каналом

За словами Муліно, він має багато інших питань для обговорення з Марком Рубіо, таких як міграція і незаконний обіг наркотиків.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно виключив обговорення контролю над Панамським каналом на зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, який на вихідних здійснить свій перший офіційний візит, передає Reuters.

«Я не можу вести переговори і тим більше - відкривати процес переговорів щодо каналу. Це закрито. Канал належить Панамі», - заявив Муліно.

Ця заява з’явилася після погроз американського президента Дональда Трампа взяти Панамський канал під контроль США, оскільки його начебто експлуатує Китай. Натомість панамський уряд відкидає це звинувачення.

Канал сполучає Тихий і Атлантичний океани і відіграє ключову роль у міжнародних торгових потоках. Його експлуатує управління Панамського каналу – автономне агентство, яке контролює уряд Панами.

США побудували канал на початку XX століття і передали контроль над ним Панамі у 1999 році, а низка договорів гарантують її постійний нейтралітет.

Тепер Трамп заявляє, що цю угоду порушують і стверджує, що Китай контролює канал, оскільки там перебувають його солдати, не надавши при цьому доказів. Також лідер США стверджує, що Штати платять надто багато за транзит через канал.

«Я не отримував абсолютно ніякої інформації від посольства США в Панамі... або від держсекретаря, з яким ми разом працюємо з питань міграції, про можливу військову присутність іншої країни в каналі», — додав Муліно і наголосив, що «Панамський канал контролюється Панамою, і його управління завжди перебувало у руках Панами».

Панамський президент додав, що має багато інших питань для обговорення з держсекретарем США, таких як міграція і незаконний обіг наркотиків.