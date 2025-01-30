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Швеція хоче дозволити поліції використовувати електронні засоби стеження за неповнолітніми

Це має стати превентивним заходом у боротьбі з бандами, які вербують підлітків через соцмережі для здійснення злочинів.

Швеція хоче дозволити поліції використовувати електронні засоби стеження за неповнолітніми
Поліція оточила район, де патруль почув стрілянину 17 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Швеція прискорить ухвалення нового законодавства, яке дозволить поліції використовувати електронні засоби стеження за неповнолітніми, передає Reuters.

На такий крок влада йде після десятків терактів, скоєних бандами у Стокгольмі у січні. За останні два десятиліття значно зріс рівень злочинності, кі скоюють банди. У 2023 році у Швеції зафіксували найвищий у Європі рівень летальної вогнепальної зброї на душу населення.

За словами представників поліції, в регіоні Стокгольма зафіксували безпрецедентну хвилю стрілянин: лише цього місяця їх сталося понад 30. Більшість із них є актами здирництва з боку банд щодо бізнесу і громадян.

Глава шведського уряду Ульф Крістерссон був змушений визнати, що «цілком очевидно, що ми не контролюємо хвилю насильства». 

Поліція повідомляє, що за останні два роки банди стали використовувати такі платформи соціальних мереж, як TikTok та Instagram, щоб наймати молодих людей для розбійних нападів. У січні правоохоронці навіть рекомендували жителям деяких мікрорайонів на півдні Стокгольму час від час залишатися вдома, аби не стати жертвами нападів.

Глава національної поліції Петра Лунд заявила, що «12-, 13- та 14-річні підлітки виконують жахливі жорстокі завдання, ніби це додаткова робота» і що «завдання відкрито рекламуються на цифрових торгових майданчиках».

Крістерссон повідомив, що заявив, що цього року уряд проштовхне законопроєкт, який дозволить поліції прослуховувати мобільні телефони та здійснювати електронне прослуховування осіб, молодших 15 років. «Це важливо, щоб ми змогли дістатися тих, хто часто сидить далеко і замовляє злочини дітям у Швеції», - пояснив прем’єр-міністр.

Він розкритикував платформи через те, що вони не роблять достатньо для захисту дітей. «Якщо це не буде зроблено, ми застосуємо шведський закон проти їхньої можливості використовувати платформи таким чином», - пригрозив Крістерссон.

  • Днями стало відомо, що Швеція розглядає можливість орендувати камери у в’язницях за кордоном, оскільки шведські тюрми переповнені – там перебувають ув’язнені представники банд.
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