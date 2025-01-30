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AP: Трамп забагато говорить, стенографісти Білого дому ледве встигають. Потрібен додатковий персонал

Байден у перший свій тиждень провів у розмовах на камеру 2 години 36 хвилин та використав 24 259 слів. Трамп – майже 7 годин 44 хвилини та “видав” 81 235 слів. Це довше, ніж дивитися один за одним оригінальну трилогію «Зоряних воєн», і більше слів, ніж «Макбет», «Гамлет» і «Річард III» разом узяті.

AP: Трамп забагато говорить, стенографісти Білого дому ледве встигають. Потрібен додатковий персонал
Фото: EPA/UPG

У стенографістів Білого дому проблема. Дональд Трамп так багато говорить, що люди, відповідальні за транскрибування його публічних зауважень, насилу встигають за всіма словами, пише Associated Press із посиланням на джерела. 

У день інавгурації Трамп “видав” понад 22 000 слів, потім ще 17 000, коли відвідав місця стихійного лиха в Північній Кароліні та Каліфорнії. Цього достатньо, щоб напружити вуха та пальці навіть найвідданішій стенографістці, особливо після чотирьох років відносного мовчання Джо Байдена.

Зараз ведуться дискусії про наймання додаткового персоналу, щоб не відставати від робочого навантаження.

Потік слів є одним із найбільш помітних або чутних переходів від Байдена до Трампа, який жадає уваги та краще за більшість політиків розуміє, що увага є формою влади. Він говорив майже безперервно з початку свого другого терміну, заглушаючи голоси незгодних і змушуючи своїх опонентів намагатися бути почутими.

Байден провів 2 години 36 хвилин у розмовах на камеру та використав 24 259 слів протягом першого тижня перебування на посаді чотири роки тому.

Порівняна статистика Трампа: минулого тижня говорив на камеру майже 7 годин 44 хвилини та видав 81 235 слів. Це довше, ніж дивитися один за одним оригінальну трилогію «Зоряних воєн», і більше слів, ніж «Макбет», «Гамлет» і «Річард III» разом узяті.

Це також набагато більше, ніж коли Трамп вступив на посаду на свій перший термін вісім років тому. Тоді він говорив лише на камеру 3 години 41 хвилину та сказав 33 571 слово.

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