Російський олігарх Керімов володів часткою акцій SpaceX, перебуваючи під санкціями

Приблизно чотири роки після того, як Керімов вперше опинився під санкціями, він міг "продовжувати зберігати інтерес" до своїх активів у Сполучених Штатах на суму понад 1 мільярд доларів.

Один із найбагатших російських олігархів Сулейман Керімов володів часткою акцій компанії американського техномагната Ілона Маска SpaceX навіть після того, як проти нього застосували санкції під час першої каденції президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Керімов із 2017 року володів часткою SpaceX через трастовий фонд "Heritage Trust", що базується в Делавері. Спочатку олігарх володів 1% акцій SpaceX.

Після того, як Керімов потрапив під санції, компанія Citigroup, яка керувала "Heritage Trust", звернулася за вказівками до Міністерства фінансів і вирішила, що немає причини блокувати траст і пов’язані з ним організації.

Через чотири роки, у червні 2022, Міністерство фінансів таки заблокувало траст на 1 мільярд доларів, який, за їхніми даними, створили для активів Керімова в США. Слідчі виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, створених для приховування інтересу Керімова до трасту.

Приблизно чотири роки після того, як Керімов вперше опинився під санкціями, він міг "продовжувати зберігати інтерес" до своїх активів у Сполучених Штатах на суму понад 1 мільярд доларів. Частку у SpaceX продали до того, як Казначейство розпочало процедуру арешту

Творцем "Heritage Trust" є Кунча Керімова, мати Сулеймана Керімова. Відповідно до умов цього фонду, Керімова могла обирати бенефіціарів і розподіляти кошти трасту будь-якому зі своїх нащадків, якщо тільки вони не були визначені як "підсанкційні".

Один із співрозмовників видання сказав, що Керімов створив траст таким чином, щоб активи, якими він володів, виглядали "далекими" від його участі та контролю. Управління санкцій Міністерства фінансів у 2022 дійшло висновку, що Heritage Trust підлягає блокуванню, оскільки Керімов зберіг у ньому частку.

Відтоді, як Міністерство фінансів заблокувало Heritage Trust у 2022, влада продовжувала знаходити більше американських компаній, у які траст інвестував. З’ясовують, наскільки ці компанії могли порушити санкції, і вирішують, чи притягувати їх до відповідальності.