12 країн закликають Єврокомісію захистити вибори в ЄС від втручання Росії та Китаю

Міністри з європейських справ Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Чехії, Данії, Греції, Румунії, Словенії та Іспанії попросили Комісію виконати обіцянку створити спеціальний орган ЄС для протидії іноземним маніпулювання інформацією та втручанню.

Франція, Німеччина та 10 інших країн Європейського Союзу хочуть, щоб Європейська комісія використовувала свої повноваження відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA) для захисту чесності європейських виборів від іноземного втручання.

Про це свідчить лист, підписаний 12 країнами, пише Reuters.

У листі міністри з європейських справ Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Чехії, Данії, Греції, Румунії, Словенії та Іспанії попросили Комісію виконати обіцянку створити спеціальний орган ЄС для протидії іноземним маніпулювання інформацією та втручанню.

“Ескалація загроз іноземного деструктивного втручання в публічні дебати під час ключових виборів є прямим викликом нашій стабільності та суверенітету. Останні інциденти вимагають термінових і об'єднаних дій для захисту майбутніх виборів в ЄС”, — йдеться в листі.

Дипломати ЄС підкреслили, що в листі йдеться про втручання головним чином Росії та Китаю, а також про інші випадки.

23 лютого в Німеччині відбудуться позачергові вибори. Після попередження про шпигунство та диверсії, спонсоровані Росією, Берлін створив спеціальну групу для запобігання будь-яким спробам іноземних держав вплинути на голосування.

Минулого тижня Ілон Маск, власник платформи соціальних медіа X, з’явився по відеозв'язку на передвиборчому заході ультраправих AfD (Альтернатива для Німеччини) у німецькому місті Галле, щоб підтримати партію вдруге за багато тижнів.

У грудні Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти соціальної медіа-компанії TikTok через її неспроможність обмежити втручання у вибори президента Румунії минулого місяця.

Чиновники уряду Польщі, де у травні відбудуться президентські вибори, попередили, що Росія займається вербуванням, щоб вплинути на вибори.

“Ми закликаємо Комісію взяти на себе ініціативу, повною мірою використовуючи повноваження, надані відповідно до Закону про цифрові послуги”, ‒ йдеться у листі.