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Кандидат у президенти Румунії не зміг відновити результати виборів у Європейському суді

Європейський суд відхилив позов кандидата Келіна Джорджеску про відновлення результатів виборів.

Кандидат у президенти Румунії не зміг відновити результати виборів у Європейському суді
Проросійський ультраправий політик, кандитат у президенти Румунії Келін Джорджеску
Фото: Inquam Photos/Octav Ganea

Європейський суд з прав людини у вівторок відхилив клопотання ультраправого кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску про відновлення результатів скасованого першого туру виборів.

Про це пише Politico.

Суд у Страсбурзі відхилив позов, постановивши, що він "виходить за рамки застосування правила 39", яке стосується того, коли суд може видавати такі термінові накази. Він не постановив іншого рішення по суті його справи.

Джорджеску також програв аналогічну справу у румунському апеляційному суді на початку цього місяця.

У листопаді 2024 року у першому турі виборів в Румунії переміг проросійський кандидат Джорджеску. Проте результати цього туру скасував Конституційний суд Румунії за два дні до початку другого. 

Джорджеску подав позов до ЄСПЛ з проханням відновити результати туру в якості тимчасового заходу.Нові вибори відбудуться  4 травня, а другий тур заплановано через два тижні, 18 травня. Політик заявив, що знову балотуватиметься і що він лідирує в опитуваннях.

  • "Правило 39 Регламенту ЄСПЛ" – це норма, коли суд має право застосувати тимчасові забезпечувальні заходи щодо держав, які підписали Європейську конвенцію з прав людини. Ці заходи застосовуються лише у виняткових випадках, коли суд дійшов висновку, що заявник може мати серйозний ризик незворотної шкоди у разі, якщо захід не буде застосовано. Тобто це наказ певній країні негайно вжити заходів, котрі унеможливили б настання непоправних наслідків від порушення прав людини.
  • Перемога незалежного кандидата Джорджеску стала неочікуваністю. Джорджеску – ультраправий проросійський політик, на користь якого в TikTok агітували близько 25 000 рейкових акаунтів. Попри сумніви в легітимності першого туру, КС спершу все ж визнав його результати законними. 
  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.
  • Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
  • Президент Румунії розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Джорджеску. 
  • Документи розкривають, як платний контент на підтримку Джорджеску просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація. Окремо розвідувальні служби повідомляють про приблизно 85 000 спроб злому з метою доступу до виборчих даних.
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