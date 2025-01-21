Кандидат у президенти Румунії не зміг відновити результати виборів у Європейському суді

Європейський суд з прав людини у вівторок відхилив клопотання ультраправого кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску про відновлення результатів скасованого першого туру виборів.

Про це пише Politico.

Суд у Страсбурзі відхилив позов, постановивши, що він "виходить за рамки застосування правила 39", яке стосується того, коли суд може видавати такі термінові накази. Він не постановив іншого рішення по суті його справи.

Джорджеску також програв аналогічну справу у румунському апеляційному суді на початку цього місяця.

У листопаді 2024 року у першому турі виборів в Румунії переміг проросійський кандидат Джорджеску. Проте результати цього туру скасував Конституційний суд Румунії за два дні до початку другого.

Джорджеску подав позов до ЄСПЛ з проханням відновити результати туру в якості тимчасового заходу.Нові вибори відбудуться 4 травня, а другий тур заплановано через два тижні, 18 травня. Політик заявив, що знову балотуватиметься і що він лідирує в опитуваннях.

"Правило 39 Регламенту ЄСПЛ" – це норма, коли суд має право застосувати тимчасові забезпечувальні заходи щодо держав, які підписали Європейську конвенцію з прав людини. Ці заходи застосовуються лише у виняткових випадках, коли суд дійшов висновку, що заявник може мати серйозний ризик незворотної шкоди у разі, якщо захід не буде застосовано. Тобто це наказ певній країні негайно вжити заходів, котрі унеможливили б настання непоправних наслідків від порушення прав людини.