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Ірландський парламент відновить роботу, Міхал Мартін має повернутися на посаду прем'єра

Він намінить лідера “Fine Gael” Саймона Гарріса, який знову обійме посаду заступника очільника уряду.

Ірландський парламент відновить роботу, Міхал Мартін має повернутися на посаду прем'єра
Міхал Мартін має повернутися на посаду прем'єр-міністра Ірландії
Фото: EPA/UPG

Ірландський парламент відновить сьогодні роботу і лідер партії “Fianna Fáil” Міхал Мартін має повернутися на посаду прем'єр-міністра (taoiseach) вдруге, повідомляє BBC.

35-й Dáil (ірландський парламент) обере Мартіна на посаду прем'єра, замінивши лідера “Fine Gael” Саймона Гарріса, який повернеться на посаду заступника очільника уряду.

Fianna Fáil ‒ найбільша партія ‒ сформувала уряд із Fine Gael та низкою незалежних регіональних Teachtaí Dála (TDs) ‒ членів нижньої палати парламенту ‒ після листопадових виборів.

Sinn Fáin залишається найбільшою опозиційною партією, отримавши 39 місць. Fianna Fáil здобула 48 місць, а Fine Gael посіла третє місце з 38 місцями.

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Мартін і Гарріс затвердили новий проект програми уряду раніше у січні. Угода проклала шлях наступному уряду, її схвалили обидві партії в останні дні.

Мартін заявив, що його партія “твердо віддана” справі виконання цієї програми для ірландського народу.

І Fianna Fáil, і Fine Gael виключили Sinn Féin як партнера у коаліції. Лідерка Sinn Féin Мері Лу Макдональд назвала це “поганою практикою”.

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