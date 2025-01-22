Ірландський парламент відновить роботу, Міхал Мартін має повернутися на посаду прем'єра

Він намінить лідера “Fine Gael” Саймона Гарріса, який знову обійме посаду заступника очільника уряду.

Ірландський парламент відновить сьогодні роботу і лідер партії “Fianna Fáil” Міхал Мартін має повернутися на посаду прем'єр-міністра (taoiseach) вдруге, повідомляє BBC.

35-й Dáil (ірландський парламент) обере Мартіна на посаду прем'єра, замінивши лідера “Fine Gael” Саймона Гарріса, який повернеться на посаду заступника очільника уряду.

Fianna Fáil ‒ найбільша партія ‒ сформувала уряд із Fine Gael та низкою незалежних регіональних Teachtaí Dála (TDs) ‒ членів нижньої палати парламенту ‒ після листопадових виборів.

Sinn Fáin залишається найбільшою опозиційною партією, отримавши 39 місць. Fianna Fáil здобула 48 місць, а Fine Gael посіла третє місце з 38 місцями.

Мартін і Гарріс затвердили новий проект програми уряду раніше у січні. Угода проклала шлях наступному уряду, її схвалили обидві партії в останні дні.

Мартін заявив, що його партія “твердо віддана” справі виконання цієї програми для ірландського народу.

І Fianna Fáil, і Fine Gael виключили Sinn Féin як партнера у коаліції. Лідерка Sinn Féin Мері Лу Макдональд назвала це “поганою практикою”.