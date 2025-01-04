Австрійські ліберали вийшли з коаліційних перемовин

Партія "Неос", яка мала стати найменшою з політсил у майбутній австрійській триєдиній коаліції, оголосила про припинення участі у перемовинах про формування більшості та уряду.

Як пише Reuters, ліберали звинуватили дві інші партії - "народників" та соціал-демократів - у "відсутності відваги для ухвалення сміливих рішень". Вони вимагали знизити податки та провести структурні зміни у соціальній політиці, зокрема, вдавшись до непопулярного підняття пенсійного віку.

Без "Неос" ідея створити у новому парламенті коаліцію, яка б ізолювала переможну ультраправу "Партію свободи", ризикує так і не втілитися у життя. Разом "народники" та "соціал-демократи" мають більшість лише в один голос. І при цьому досі не подолали розбіжності у поглядах на державну політику.

Праворадикали натякали на готовність говорити про коаліцію з "народниками" чинного канцлера Карла Негаммера, але сам голова уряду відкидає перемовини, попри зацікавленість частини його колег. Лідер "Партії свободи" Герберт Кікль стверджував, що не погодиться на щось менше, ніж посада канцлера.

Проведення дострокових виборів теж зіграло б на користь ультраправих: за час коаліціади їхній рейтинг лише зріс, і тепер вони випереджають будь-якого суперника мінімум на 10%.