Чорногорці вийшли на протест щодо дій поліції під час стрілянини у Цетінє

У чорногорській столиці Подгориці кілька сотень громадян зібралися на мітинг з вимогою покарати винних у неналежній реакції на стрілянину в Цетінє, яка забрала життя 12 людей.

Як пише Reuters, учасники акції тримали плакати з написами "Ваша система прогнила" і "Ваші руки у крові". Після хвилини мовчання у пам'ять за жертвами протестувальники почали звинувачувати владу у тому, що та не змогла запобігти трагедії та дозволила вбивці надто довго продовжувати вогонь і перебувати на волі. Вони закликали до відставки голову поліції Лазаря Сцепановича та міністра закордонних справ Даніло Сарановича.

Паралельно з мітингом відбувалося засідання ради національної безпеки Чорногорії, на якому була ухвалена низка рішень щодо жорсткішого контролю за розповсюдженням вогнепальної зброї. За словами прем'єр-міністра Мілойко Спаїча, зареєстровані власники матимуть рік на те, щоб пройти медичні та психологічні тести і поновити свою ліцензію.

Упродовж двох місяців діятиме "амністія", під час якої можна буде здати нелегальну зброю і не отримати за це покарання - натомість після завершення цього терміну суди виноситимуть жосткіші вироки.