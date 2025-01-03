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Після поїздки до Кремля Прем'єр Словаччини Фіцо зник на два тижні, — ЗМІ

З'ясувалося, що Роберт Фіцо відпочивав у розкішному готелі у В'єтнамі.

Після поїздки до Кремля Прем'єр Словаччини Фіцо зник на два тижні, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Упродовж двох тижнів після візиту Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Росії, не було офіційної інформації про його місцеперебування. Зрештою з'ясувалося, що він, ймовірно, перебуває у розкішному готелі у В’єтнамі.

Про це пише видання Dennik N.

За інформацією видання, востаннє про Роберта Фіцо і його перебування було відомо під час зустрічі із президентом РФ Путіним в Росії. З того часу уряд не відповідав на запити щодо його місцеперебування. 

Після того Прем'єр Словаччини обмежився лише відео у соцмережах. 

У Словаччині подейкували, що прем'єр міг поїхати до Дубаю на святковий період. Проте, за даними журналістів, останнє відео, де Фіцо критикував президента Володимира Зеленського, було знято у розкішному готелі Capella Hanoi в столиці В’єтнаму. 

Місцеперебування Фіцо було встановлено за допомогою деталей на фоні, зокрема старовинного телефона та штор. Однак, навіть у В'єтнамі Фіцо не відповідає на дзвінки журналістів та не коментує своє місцеперебування.

  • Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо озвучив нові погрози Україні після зупинки транзиту російського газу 1 січня. У своєму зверненні Фіцо назвав припинення транзиту "саботажем Зеленського" і заявив, що збитки для Словаччини становлять 500 мільйонів євро на рік.
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