Після поїздки до Кремля Прем'єр Словаччини Фіцо зник на два тижні, — ЗМІ

Упродовж двох тижнів після візиту Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Росії, не було офіційної інформації про його місцеперебування. Зрештою з'ясувалося, що він, ймовірно, перебуває у розкішному готелі у В’єтнамі.

Про це пише видання Dennik N.

За інформацією видання, востаннє про Роберта Фіцо і його перебування було відомо під час зустрічі із президентом РФ Путіним в Росії. З того часу уряд не відповідав на запити щодо його місцеперебування.

Після того Прем'єр Словаччини обмежився лише відео у соцмережах.

У Словаччині подейкували, що прем'єр міг поїхати до Дубаю на святковий період. Проте, за даними журналістів, останнє відео, де Фіцо критикував президента Володимира Зеленського, було знято у розкішному готелі Capella Hanoi в столиці В’єтнаму.

Місцеперебування Фіцо було встановлено за допомогою деталей на фоні, зокрема старовинного телефона та штор. Однак, навіть у В'єтнамі Фіцо не відповідає на дзвінки журналістів та не коментує своє місцеперебування.