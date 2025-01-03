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ГУР: росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Лівію

На військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння.

ГУР: росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Лівію
росіяни у Сирії
Фото: ГУР

Росіяни планують перекинути частину своєї військової техніки із Сирії в Лівію, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

На військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння. На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міністерству оборони РФ “африканського корпусу”.

Розвідники повідомляють, що 5 січня 2025 року прибути у сирійський порт планують російські великі десантні кораблі “Иван Грен” і “Александр Отраковский”, а також суховантажне судно Sparta – зараз вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.

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На борту “Отраковского” перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту держави-агресора капітан 1-го рангу Давітян Юрій Альбертович.

8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна – універсальне вантажне судно Sparta II і танкер “Иван Скобелев”, які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку.

Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії.

Ще один військовий корабель зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі – фрегат “Адмирал Головко” – планує здійснити дозаправку.

Тим часом, за даними ГУР, в Росії на одному з аеродромів у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.

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