У Південній Кореї слідчі не змогли заарештувати Юн Сок Йоля, біля резиденції президента сталися зіткнення

Південнокорейські слідчі відмовилися від спроби заарештувати президента Юн Сок Йоля після протистояння у його резиденції у Сеулі.

Про це пише Financial Times.

Чиновники домагалися його арешту в рамках розслідування можливої зради та зловживання владою після його невдалої спроби ввести воєнний стан на початку грудня.

Слідчі з незалежного антикорупційного агентства та співробітники поліції пройшли в п'ятницю вранці повз військовий підрозділ, який охороняв комплекс Юна в центрі Сеула.

“Виконати ордер на арешт неможливо через протистояння, тому ми зупинили виконання, турбуючись про безпеку наших слідчих”, ‒ заявило у п'ятницю Управління з розслідування корупції серед високопосадовців.

Відомство планує вирішити свої подальші кроки після розгляду ситуації.

Агентство заявило, що між слідчими та службою безпеки Юна сталися фізичні зіткнення. Понад 200 співробітників служби безпеки президента ‒ приблизно вдвічі більше, ніж кількість слідчих та поліцейських на місці події ‒ використали барикади, щоб заблокувати їх. Співробітники служби безпеки Юна були озброєні, хоч і не використовували зброю.

Поліція заявила, що подала скаргу на керівників служб безпеки за перешкоджання правосуддю та викликала їх на допит у суботу.

Адвокати Юна назвали спробу арешту “незаконною” і заявили, що подадуть судові позови проти цього кроку. Служба безпеки президента заявила, що діяла “відповідно до правових процедур”, зупинивши арешт. Сотні прихильників Юна зібралися біля його резиденції, скандуючи “імпічмент недійсний” та “захистіть Юна”.