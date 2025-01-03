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Поліція Венесуели призначила винагороду за опозиційного лідера

Едмундо Гонзалес обіцяв повернутися в країну на інавгурацію 10 січня.

Поліція Венесуели призначила винагороду за опозиційного лідера
Едмундо Гонзалес
Фото: EPA/UPG

За інформацію, яка б допомогла затримати опозиційного кандидата у президенти Венесуели Едмундо Гонзалеса, влада країни пообіцяла винагороду у 100 тисяч доларів.

Як пише The Guardian, відповідне повідомлення венесуельська поліція розмістила у соцмережах, а оголошення про розшук політика будуть розклеєні на блокпостах та в аеропортах. 

75-річного Гонзалеса, якого демократичні країни вважають обраним президентом Венесуели замість Ніколаса Мадуро, звинувачують у змові та рекеті. На тлі переслідувань він залишив батьківщину у вересні. 20 грудня Іспанія офіційно надала йому статус біженця, проте сам опозиціонер обіцяв повернутися додому для того, щоб 10 січня, в день інавгурації, "розпочати роботу в своєму новому офісі". 

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