Поліція Венесуели призначила винагороду за опозиційного лідера

За інформацію, яка б допомогла затримати опозиційного кандидата у президенти Венесуели Едмундо Гонзалеса, влада країни пообіцяла винагороду у 100 тисяч доларів.

Як пише The Guardian, відповідне повідомлення венесуельська поліція розмістила у соцмережах, а оголошення про розшук політика будуть розклеєні на блокпостах та в аеропортах.

75-річного Гонзалеса, якого демократичні країни вважають обраним президентом Венесуели замість Ніколаса Мадуро, звинувачують у змові та рекеті. На тлі переслідувань він залишив батьківщину у вересні. 20 грудня Іспанія офіційно надала йому статус біженця, проте сам опозиціонер обіцяв повернутися додому для того, щоб 10 січня, в день інавгурації, "розпочати роботу в своєму новому офісі".