Мадуро: у 2024 році економіка Венесуели зросла на понад 9%

Економіка Венесуели продовжила зростання в 2024 році.
Про це повідомляє Reuters з посиланням н президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
“У 2024 році, за всіма науковими, статистичними та технічними даними, ми перевищимо 9% зростання валового внутрішнього продукту, з дуже високим рівнем зростання реальної економіки, оскільки а також у секторі вуглеводнів", - сказав Мадуро іспанському журналісту Ігнасіо Рамоне.
Президент Венесуели запевнив, що в 2023 році економіка Венесуели зросла на 5,5%.
Водночас Reuters повідомляє, що в останні роки економіка Венесуели пережила тривалу кризу, відзначену тризначною інфляцією та відтоком мільйонів венесуельців, які шукали кращих можливостей деінде.
-
Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів.
-
Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Підписанти закликали опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.
-
Голови МЗС Євросоюзу підтримали пропозицію не визнавати легітимності Ніколаса Мадуро як обраного президента Венесуели.