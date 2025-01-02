У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці
Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
ГоловнаСвіт

Мадуро: у 2024 році економіка Венесуели зросла на понад 9%

Президент Венесуели запевнив, що в 2023 році економіка Венесуели зросла на 5,5%.

Мадуро: у 2024 році економіка Венесуели зросла на понад 9%
Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року
Фото: EPA/UPG

Економіка Венесуели продовжила зростання в 2024 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням н президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

“У 2024 році, за всіма науковими, статистичними та технічними даними, ми перевищимо 9% зростання валового внутрішнього продукту, з дуже високим рівнем зростання реальної економіки, оскільки а також у секторі вуглеводнів", - сказав Мадуро іспанському журналісту Ігнасіо Рамоне.

Президент Венесуели запевнив, що в 2023 році економіка Венесуели зросла на 5,5%.

Support LB.ua

Водночас Reuters повідомляє, що в останні роки економіка Венесуели пережила тривалу кризу, відзначену тризначною інфляцією та відтоком мільйонів венесуельців, які шукали кращих можливостей деінде.

  • Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів.

  • Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Підписанти закликали опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.

  • Голови МЗС Євросоюзу підтримали пропозицію не визнавати легітимності Ніколаса Мадуро як обраного президента Венесуели.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies