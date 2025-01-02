Президент Венесуели запевнив, що в 2023 році економіка Венесуели зросла на 5,5%.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року

Економіка Венесуели продовжила зростання в 2024 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням н президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

“У 2024 році, за всіма науковими, статистичними та технічними даними, ми перевищимо 9% зростання валового внутрішнього продукту, з дуже високим рівнем зростання реальної економіки, оскільки а також у секторі вуглеводнів", - сказав Мадуро іспанському журналісту Ігнасіо Рамоне.

Президент Венесуели запевнив, що в 2023 році економіка Венесуели зросла на 5,5%.

Водночас Reuters повідомляє, що в останні роки економіка Венесуели пережила тривалу кризу, відзначену тризначною інфляцією та відтоком мільйонів венесуельців, які шукали кращих можливостей деінде.

Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів.