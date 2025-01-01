Ядерні переговори між Іраном і трьома європейськими країнами заплановані на 13 січня

Наступний раунд ядерних переговорів між Іраном і трьома європейськими країнами відбудеться в Женеві, 13 січня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Ірану ISNA.
Ця інформація подається з посиланням на заступника міністра закордонних справ країни Казема Гарібабаді.
В листопаді Іран провів переговори з Великобританією, Францією та Німеччиною щодо своєї ядерної програми в листопаді 2024 року. Перед тим Іран висловив обурення через резолюцію, яка звинуватила Іран у поганій співпраці з МАГАТЕ.
В результаті Іран повідомив, що планує встановити більше центрифуг для збагачення урану на своїх збагачувальних заводах.