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Ядерні переговори між Іраном і трьома європейськими країнами заплановані на 13 січня

Попередні переговори відбулись у листопаді 2024 року.

Ядерні переговори між Іраном і трьома європейськими країнами заплановані на 13 січня
Президент Ірану Масуд Пезешкіян
Фото: EPA/UPG

Наступний раунд ядерних переговорів між Іраном і трьома європейськими країнами відбудеться в Женеві, 13 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Ірану ISNA.

Ця інформація подається з посиланням на заступника міністра закордонних справ країни Казема Гарібабаді.

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В листопаді Іран провів переговори з Великобританією, Францією та Німеччиною щодо своєї ядерної програми в листопаді 2024 року. Перед тим Іран висловив обурення через резолюцію, яка звинуватила Іран у поганій співпраці з МАГАТЕ.

В результаті Іран повідомив, що планує встановити більше центрифуг для збагачення урану на своїх збагачувальних заводах.

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