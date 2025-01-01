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​Фіцо у новорічній промові згадав зупинку транзиту російського газу

Прем'єр Словаччини вважає, що припинення транзиту матиме серйозні наслідки для всіх, але не для Росії.

​Фіцо у новорічній промові згадав зупинку транзиту російського газу
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй новорічній промові згадав припинення транзиту російського газу через Україну і заявив, що це матиме серйозні наслідки для членів Європейського Союзу, але не для Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Фіцо раніше неодноразово говорив, що Словаччина втратить сотні мільйонів євро транзитних зборів через припинення транзиту, і що крок Києва означатиме вищі ціни на імпорт газу з інших джерел, альтернативних Росії. 

"Припинення транзиту матиме серйозні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", – сказав Фіцо.

У своїй новорічній промові Фіцо також заявив, що має намір проводити зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу. На його думку, це "політика, заснована на повазі до міжнародного права і невтручанні у внутрішні справи інших". 

"Мир повинен бути на вершині піраміди наших інтересів", – зазначив він.

Минулого тижня Фіцо погрожував Україні заходами у відповідь, включно з припиненням постачання електроенергії, якщо Київ припинить транзит російського газу до Словаччини. Однак Єврокомісія нагадала, що країни ЄС готові до припинення транзиту російського газу через Україну, бо в ЄС більше року працювали над підготовкою до цього сценарію.

  • Із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територією, і представники української влади неодноразово наголошували, що продовжувати дію угоди не збираються.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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