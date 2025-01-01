В Брюсселі у новорічну ніч заарештували понад 150 осіб

У новорічну ніч у столиці Бельгії Брюсселі через порушення громадського правопорядку заарештували 159 осіб.

Про це пише Politico.

Правопорушники підпалили десятки автомобілів і закидали служби екстреної допомоги коктейлями Молотова.

Загалом із 18:00 вівторка до 7:00 середи поліція відреагувала на понад 1700 інцидентів по всьому місту. Більшість заворушень відбулася в західних і південних районах Брюсселя.

Згоріло щонайменше 60 автомобілів, причому коли пожежники намагалися загасити вогонь, їх закидали камінням і коктейлями Молотова. У деяких випадках рятувальники змушені були відступити. Ніхто не постраждав.

Опівночі попри заборону у небо почали запускати феєрверки, а в місті використовувати петарди.

Заворушення спалахнули незважаючи на низку заходів влади, спрямованих на боротьбу з новорічною злочинністю. Зокрема, для одного із районів міста, Андерлехті, на свята запровадили комендантську годину для осіб молодше 16 років. Також вперше в історії шість поліцейських зон Брюсселя об'єднали під центральним командуванням і вивели на патрулювання сотні додаткових правоохоронців.

У другому за величиною місті Бельгії Антверпені також сталися заворушення та пожежі, поліція зафіксувала 49 арештів. Заворушення напередодні Нового року в Бельгії відбуваються щорічно: у 2023 в столиці було заарештовано понад 200 осіб, а у 2022 році – 160.