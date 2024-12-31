​У поліції розповіли, що чекає порушників комендантської години у новорічну ніч

Усі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають на вулицях, але обіцяють ставитися "з розумінням".

Правоохоронці реагуватимуть на випадки порушення комендантської години у новорічну ніч, а порушників можуть затримати й доставити до відділення.

Про це повідомив голова Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону, передає "Радіо Свобода".

"Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини – будемо з порозумінням ставитися", – заявив Ахрамєєв.

Порушників, як він зауважив, затримуватимуть й доставлятимуть до відділення "для з’ясування". Водночас за порушення комендантської години "на жаль, відповідальності немає".

За словами Ахрамєєва, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни.

"Ми працюємо в кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", – пояснив він.